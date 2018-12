Scommesse Serie A: quote e pronostici di Atalanta-Lazio

La sedicesima giornata di Serie A sta monopolizzando diverse serate visto che, partita sabato, terminerà solo domani con l'atipico posticipo del martedì fra Bologna e Milan. Oggi invece ormai classico monday night. In campo Atalanta e Lazio in un match con punti pesanti in palio per la zona europea. Padroni di casa solo undicesimi e vogliosi trovare finalmente la continuità giusta; ospiti in crisi nera e in cerca di un pò di ossigeno prima del tour de force natalizio. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Gasperini ha tutti a disposizione a parte il lungodegente Varnier, recuperato Djimsiti. In difesa Mancini chiede spazio, ma è dura scalzare il terzetto titolare, mentre in attacco, scontata la squalifica, tornerà Ilicic al posto di Rigoni. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa che ha sconfitto l'Udinese fuori casa, con Hateboer e Gosens a presidiare le due fasce. Castagne si è rotto lo scafoide della mano destra, ma sarà disponibile col tutore.



ATALANTA (3-4-1-2): E. Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.





Simone Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Lucas Leiva ma recupera Badelj, che giostrerà in regia. A destra il recuperato Marusic insidia Patric, mentre in attacco Correa dovrebbe spuntarla su Luis Alberto e Caicedo per affiancare Immobile. A centrocampo Milinkovic-Savic sarà confermato titolare nonostante il momento difficile, culminato nella contestazione dei tifosi biancazzurri.



LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.



Quote bet365: vittoria Atalanta 2,25 - pareggio 3,40 - vittoria Lazio 3,20 in un match da over 1,65 e goal 1,53. Sono ben 8 gli over di fila per la squadra di Gasperini. Lazio che non vince un match ufficiale da inizio ottobre e che in trasferta non ha un trend preciso. Le statistiche degli scontri diretti sono in un'unica direzione ovvero quella degli esiti goal e over. Prevediamo uno spettacolare 2-2 con Gomez primo marcatore.

