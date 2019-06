Scommesse Qualificazioni Euro 2020: quote e pronostico di Italia-Bosnia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Italia-Bosnia, gruppo J verso Euro 2020.

Dopo la finale di ci siamo presi una decina di giorni di pausa (speriamo meritata) ma ora torniamo più carichi che mai per l'ultima delle quattro serate dedicate alle nazionali e in vista del weekend per l'inizio della Copa America 2019. In questo articolo troverete preview, probabili formazioni, quote e pronostico di - valida per il gruppo J verso .

Grande entusiasmo attorno alla nuova creatura di Roberto Mancini che dopo una onorevole ha ingranato le marce alte iniziato alla grande il percorso verso gli europei. La squadra arriva dal roboante 3-0 in casa della Grecia, firmato Barella, Insigne, Bonucci che suggella la quarta vittoria consecutiva degli azzurri e la sesta gara senza subire reti.

ITALIA (4-3-3): Sirigu, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Jorginho, Barella, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All: Mancini

Bosnia attardata nel girone con soli 4 punti dopo 3 gare, frutto di una vittoria con l'Armenia a cui però non è stata data continuità visto il pareggio contro la Grecia e addirittura in ko in casa della Finlandia. La squadra balcanica, che ha indubbiamente grande talento, al momento però non riesce a fare quadrato, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare giocate.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Duljevic. All: Prosinecki.

Quote bet365: vittoria Italia 1,33 - pareggio 5,25 - vittoria Bosnia 12 in un match da under 1,85 e over 1,95. Come detto le due nazionali stanno vivendo periodi opposti: azzurri in rampa di lancio, bosniaci in involuzione. Inoltre il trend degli ospiti nelle ultime 4 gare esterne è di zero goal segnati. Andiamo di 2-0 con Belotti primo marcatore.

