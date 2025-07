Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico Milan-Lazio

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico della semifinale di andata di coppa Italia Milan-Lazio





Milan e Lazio si ritrovano dopo le polemiche per il goal di braccio di Cutrone nell'ultimo match di campionato. Siamo di nuovo a San Sio e i rossoneri sono pronti per provare a fare il primo passo verso la finale di Roma. Ricordiamo che le finali di Coppa Italia si giocano sulla lunghezza di 180 minuti. Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match proseguendo la lettura. Nella nostra pagina dedicata, invece, si troverà un confronto quote vincente Coppa Italia.

L'articolo prosegue qui sotto

Gattuso sembra aver raddrizzato il gruppo e con esso i risultati che sono positivi da 5 partite ufficiali di fila, cosa che non succedeva da agosto a cavallo fra i preliminari di Europa League e l'inizio del campionato. Milan che ha chiuso 4 delle ultime 7 gare interne senza subire goal. Modulo 4-4-3 con Rodriguez che torna titolare e con Cutrone ancora favorito su Kalinic.

Lazio che con il ko di Milano ha interrotto un filotto di 8 match senza sconfitte. Fuori casa in stagione la squadra ha sempre segnato tranne che nella gara contro l'Inter. Pioli deve ancora convivere con numerose assenze. La più importante è ovviamente quella di Immobile a cui si aggiunge Marusic e De Vrij. Sarà di nuovo Felipe Anderson a giocare da prima punta.

Quote bet365: vittoria Milan 2,40 - pareggio 3,30 - vittoria Lazio 2,90 in un match da under 1,80. Ci aspettiamo grande equilibrio in campo come tre giorni fa. Come pronosticato per Atalanta-Juve pensiamo in un pareggio 1-1. Proviamo Cutrone di nuovo in goal.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.