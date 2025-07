Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Roma-Lazio

Dopo il 2-0 per la Lazio nella semifinale di andata di coppa Italia, la Roma prova la grande rimonta. Analisi, quote e pronostico del derby.

Per una panoramica più ampia sulla competizione tricolore, i lettori possono consultare la nostra guida a pronostici e quote Coppa Italia.

Se il derby di Roma è uno dei match più sentiti dell'intera penisola, un derby di Roma che mette in palio un posto in finale di Coppa Italia contro o Napoli o Juventus lo è il doppio. Cornice affascinante all'Olimpico, dove, il tifo, che per tre quarti sarà giallorosso visto che il calendario ha voluto la gara di ritorno in casa dei giallorossi, cercherà di trasportare i ragazzi di Spalletti alla rimonta dopo il ko per 2-0 dell'andata.

La Roma, che ha giocato e vinto sabato contro l'Empoli, ha evidentemente tirato i remi in barca nell'ultima mezz'ora risparmiandosi proprio per il match di questa sera che sia a livello fisico che mentale sarà molto provante. Senza il lungodegente Forenzi, Spalletti, che ultimamente sta facendo poco turnover, si affida alla miglior formazione possibile con il solito trio Nainggolan, Dzeko, Salah in attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

Lazio tranquilla e sicura. Difficilmente negli ultimi anni si era vista una squadra che vinceva i match con questa fiducia e sicurezza nei propri mezzi e il merito è ovviamente di Simone Inzaghi. E pensare che ad agosto Bielsa era stato scelto da Lotito e Inzaghi era stato solo un ripiego proprio dopo il grande rifiuto del Loco. Lazio Imbattuta da 10 match ufficiali. Modulo 3-5-2 con grande traffico in mediana. Immobile e Anderson in avanti a far partire il contropiede.

Roma favorita su bet365 a 1,70. Il pareggio vale 4 mentre 4,50 è la vittoria della Lazio. Nonostante abbiamo una grande considerazione dei biancocelesti crediamo che la Roma possa riuscire nella grande rimonta, quantomeno portando la partita ai supplementari. E il 2-0 paga davvero bene.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

20° derby di Roma in Coppa Italia: giallorossi avanti nove vittorie a sette, tre i pareggi. o La Lazio ha vinto due derby di fila in Coppa Italia per la prima volta dal 1998, ma non è mai arrivata a tre. o Una sola volta la Roma ha perso l’andata di un turno a eliminazione diretta in Coppa Italia contro la Lazio, e non riuscì a ribaltare il risultato (quarti di finale stagione 1997/98). o Tuttavia, l’ultima volta che i giallorossi hanno perso l’andata di un doppio confronto ad eliminazione diretta in Coppa Italia con due gol di scarto, hanno poi ribaltato il punteggio (1-3 in trasferta vs Torino negli ottavi 2007/08, 4-0 in casa al ritorno). o Dall’altra parte però la Lazio non ha mai fallito la qualificazione dopo aver vinto l’andata con due gol di scarto. o La Roma ha tenuto la porta inviolata in sei dei nove derby di Coppa Italia giocati come squadra ospitante. o I biancocelesti hanno mancato l’appuntamento con il gol solo in due delle ultime 33 partite disputate in Coppa Italia, e solo in una delle ultime 12. o Tra le quattro squadre rimaste in corsa, Roma (23) e Lazio (17) sono le due ad aver tentato più tiri nello specchio in questa edizione della Coppa Italia. o Ciro Immobile ha segnato sette gol nelle ultime sette presenze in tutte le competizioni con la maglia biancoceleste. o Edin Dzeko ha partecipato attivamente a tre delle cinque reti segnate dalla Roma in Coppa Italia con lui in campo: due gol e un assist. o Grazie all’ingresso in campo nel match d’andata è salito a 42 il numero di derby giocati da Francesco Totti in tutte le competizioni, sei in Coppa Italia.

Le quote sono soggette a variazione.

Guarda i principali eventi sportivi in diretta streaming, compresa tutta la nostra Serie A su Bet365

Segui le scommesse di Goal.com su Twitter