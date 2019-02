Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Lazio-Milan

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Lazio-Milan, semifinale di andata della Coppa Italia

Così come lo scorso anno, anche in questa edizione della Coppa Italia, il Milan e la Lazio si affrontano in uno scontro lungo almeno 180 minuti per la conquista di un posto nella finale che sarà non come di consueto contro la Juventus pigliatutto ma contro una fra Fiorentina e Atalanta in un ultimo atto inedito per tutte e quattro. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Inzaghi manda in campo la miglior formazione possibile, considerando le assenze in difesa. Fuori lo squalificato Radu e l'infortunato Wallace, il tecnico recupera Bastos e Luiz Felipe ma solo per la panchina: possibile allora una difesa a 4 con Lucas Leiva centrale al fianco di Acerbi, e Marusic-Lulic terzini. In mediana Parolo è ok e giocherà assieme a Badelj, mentre sulla trequarti giostreranno Romulo, Milinkovic-Savic e Correa dietro il bomber Immobile. Panchina per Luis Alberto e Caicedo.



LAZIO (4-2-3-1): Strakosha; Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Badelj, Parolo; Romulo, Milinkovic-Savic, Correa; Immobile.





Nessun problema di formazione per Gattuso, che recupera Suso dopo l'assenza per squalifica in campionato: insieme a lui nel tridente del Milan anche Piatek e Borini, che farà rifiatare Calhanoglu. In mezzo Bakayoko e Kessiè confermati dal 1' insieme a Paquetà, mentre Musacchio e Romagnoli saranno i centrali. Donnarumma tra i pali, Calabria e Laxalt esterni. Torna tra i convocati Reina.



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.



Quote bet365: vittoria Lazio 2,40 - pareggio 3,30 - vittoria Milan 3,00 in un match da under 1,70 e goal 1,75. Trend decisamente opposti per le due formazioni con quella di Inzaghi che arriva da 3 ko di fila e quella di Gattuso che invece ha fatto 3 su 3 di recente e non perde da 7 gare ufficiali. Sempre grande equilibrio negli ultimi scontri diretti con 3 pareggi di fila. Votiamo per il quarto con uno 0-0 che porta tutto al ritorno di San Siro.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.