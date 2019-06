Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Ecuador-Cile

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Ecuador-Cile, gruppo C di Copa America

Seconda giornata di Copa America che sta mettendo e non poco in difficoltà le big: , e hanno pareggiato mentre la ha vinto ma a fatica. Questa notte tocca al campione in carica. Vedremo se i ragazzi di Rueda sapranno fare due su due contro l' . Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Salvador de Bahia.

Cile che dopo molte difficoltà, compresa la mancata qualificazione ai Mondiali, sembra aver finalmente cambiato rotta. Il 4-0 sul ha messo in mostra tutto il bello che questa squadra può offrire: corsa, tecnica e grinta. Ora serve continuità, quella che non c'è stata negli ultimi due anni. Con una vittoria la Roja andrebbe a +2 sull'Uruguay e strapperebbe già il ticket per i quarti.

Ecuador: Dominguez, Mina, Achilier, Caicedo, Quintero, Intriago, Orejuela, Mena, A. , Preciado, E. Valencia

Discorso opposto per l'Ecuador che al momento con zero punti e -4 in differenza reti rischia, se non dovessero cambiare le cose, di non correre nemmeno per il terzo posto. La squadra contro l'Uruguay in pratica non è scesa in campo e dopo mezz'ora era già tutto finito. Inoltre l'espulsione di Quintero toglie al match contro il Cile un elemento prezioso.



Cile: Arias, Isla, Medel, Maripan, Pulgar, Aranguiz, Vidal, Beausejour, Fuenzalida, Sanchez, Vargas



Quote bet365: vittoria Ecuador 4,20 - pareggio 3,60 - vittoria Cile 1,83 in un match da under 1,80 e goal no goal a scelta. Ecuador che non vince un match da 5 gare e che come detto ha dimostrato di avere grossi limiti. Crediamo che il Cile abbia tutte le carte in tavola per vincere anche questo match. Proviamo un 2-0 con Vidal primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.