Scommesse Champions League: quote e pronostico di Shakhtar-Napoli

Analisi, probabili formazioni, quote e pronpstico del match di Champions League Shakhtar-Napoli

Pareggia la Roma, perde la Juventus. Solo il Napoli può risollevare la prima giornata delle italiane in Champions. Ma la trasferta degli azzurri, nonostante le quote dicano il contrario, è sicuramente delicata. La squadra di Sarri vola a Kharkiv dove la attende lo Shakhtar Donetsk del portoghese Paulo Fonseca. Analisi, quote e pronostico del match in questo articolo. Una più ampia panoramica sul torneo è invece disponibile nella nostra pagina dedicata alle quote per la vincente della Champions League.

Gli arancioneri sono primi nel proprio campionato con 21 punti nelle prime 8 giornate e una differenza reti di +11. Nei preliminari la squadra ha avuto grande dificoltà eliminando solo ai rigori gli svizzeri dello Young Boys. Cinque esiti over nelle ultime 6 gare di Champions per gli ucraini. Modulo 4-2-3-1 con Bernard, Kovalenko e Marlos dietro a Ferreyra.

Napoli che arriva a questo match forte di un preliminare superato agevolmente con il Nizza e di un 3 su 3 in serie A. Delle 13 trasferte giocate nella storia della UCL dal Napoli, gli azzurri hanno sempre segnato tranne in un'occasione. Imprescindibile 4-3-3 con Callejon, Mertens e Insigne in avanti.

Bet365 banca a 3,90 la vittoria dei padroni di casa. Pareggio a 3,70 mentre il successo degli azzurri è dato esattamente a quota 2,00. Over favorito a 1,75. Visto l'ottima condizione dell'attacco azzurro ma anche il temibile assetto tattico dei padroni di casa prevediamo un match aperto con vittoria del Napoli con esito goal.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Primo match ufficiale tra i due club. o Lo Shakhtar ha perso quattro delle sei gare giocate in casa contro club italiani in Champions League (due vittorie nelle altre due). o L’unico precedente del Napoli contro una squadra ucraina in Champions League ha visto gli azzurri battere 2-1 la Dinamo Kiev in trasferta e pareggiare poi 0-0 in casa. o Lo Shakhtar Donetsk partecipa per la 12ª volta alla Champions League (incluse 10 delle ultime 12 stagioni), secondo tra i club ucraini dopo la Dinamo Kiev (16 volte). o Lo Shakhtar ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta in tre delle ultime sei Champions League disputate, raggiungendo il miglior risultato nel 2010/11 (quarti di finale). o Una sola vittoria per il club ucraino nelle ultime 10 gare di Champions League (2N, 7P), un 4-0 casalingo con il Malmö nel novembre 2015. o Il Napoli partecipa per la quarta volta alla Champions League, e per la prima volta nella sua storia raggiunge la fase a gironi in due stagioni consecutive. o I partenopei giungono ai gironi dopo un 4-0 complessivo sul Nizza nei playoff. o Il Napoli ha superato la fase a gironi in due delle precedenti tre partecipazioni alla Champions League, ma non è mai andato oltre gli ottavi di finale. o Il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi tre incontri giocati in Champions (2N, 3P). o Nessuna delle 11 gare esterne del Napoli in Champions è terminata senza reti. o Seconda Champions League da allenatore per Paulo Fonseca. Il tecnico dello Shakhtar ha vinto solo una delle sei partite alla guida del Porto nel 2013/14. o Dries Mertens ha partecipato attivamente a sette degli ultimi 10 gol del Napoli in Champions League (cinque reti, due assist). o Seconda esperienza in Champions per Maurizio Sarri, dopo aver portato il Napoli agli ottavi di finale nella passata stagione.

