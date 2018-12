Scommessa vinta con l'esonero di Mourinho? Sanchez: "E' falso!"

Alexis Sanchez ha smentito la notizia secondo la quale avrebbe scommesso sull’esonero di Mourinho: “Io per lui provo solo gratitudine”.

La decisione del Manchester United di esonerare José Mourinho ha certamente rappresentato una delle notizie più clamorose di questo ultimo scorcio di 2018 ed ha dato vita ad una serie di reazioni che si stanno susseguendo da giorni.

L’allontanamento dello Special One avrebbe, secondo alcune voci, fatto contento più di un giocatore all’interno all’interno dello spogliatoio dei Red Devils e secondo quanto riportato nelle scorse ore da The Sun, ci sarebbe stato anche chi, come Alex Sanchez, avrebbe avuto un doppio motivo per esultare.

L’asso cileno infatti, avrebbe vinto una scommessa con il compagno di squadra Rojo legata proprio ad un possibile esonero di Mourinho, tanto che avrebbe reclamato tramite una chat di WhatsApp che comprende tutti i giocatori dello United, i 22 mila euro (20 mila sterline) previsti dalla posta in palio.

Una notizia che ha nel giro di pochissime ore fatto il giro del mondo, ma che è stata smentita nella maniera più assoluta proprio dallo stesso Sanchez attraverso un post apparso sul suo profilo Twitter.

“Questo è FALSO!!! Il mister mi ha portato nella migliore squadra del mondo ed io provo solo gratitudine per lui. La nostra è una squadra realmente unita. Siamo il MANCHESTER UNITED. Rispetto. Non vedo l’ora di poter aiutare la squadra, andremo avanti insieme. Buona fortuna domani famiglia!”.

Esto es FALSO!!!. El mister me trajo al mejor equipo del mundo y solo tengo agradecimiento para él. Somos un equipo unido de verdad. Somos el MANCHESTER UNITED. Respeto. No veo la hora de poder ayudar al equipo, vamos a salir adelante juntos. Buena suerte mañana familia ! pic.twitter.com/mKDTVOwsrj — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) 21 dicembre 2018

Alexis Sanchez è approdato al Manchester United il 22 gennaio del 2018 dopo l’esperienza all’Arsenal. Attualmente infortunato, non scende in campo dallo scorso mese di novembre.