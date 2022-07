Scamacca al West Ham, è ufficiale: nuova avventura all'estero

Gianluca Scamacca lascia l'Italia e il Sassuolo: è ufficiale il trasferimento a titolo definitivo al West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus.

Tre anni dopo la stagione trascorsa al PEC Zwolle, per Gianluca Scamacca è tempo di una nuova esperienza all'estero: stavolta sul prestigioso palcoscenico della Premier League, dove sarà protagonista con la maglia del West Ham.

L'attaccante classe 1999 è ufficialmente un nuovo giocatore della società londinese: operazione da 36 milioni di euro più altri 6 di bonus destinati al Sassuolo, che potrà contare anche sul 10% di una eventuale futura rivendita. L'ex centravanti neroverde ha firmato un contratto di cinque anni con opzione per un'ulteriore stagione ed indosserà la maglia numero 7.

All the way from Rome, Italy...



Welcome to West Ham United, Gianluca Scamacca! ✍️ pic.twitter.com/QkrSPUg6nH — West Ham United (@WestHam) July 26, 2022

Una trattativa che ha trovato il suo definitivo punto d'incontro in breve tempo: gli inglesi hanno approfittato dello stallo creatosi tra i neroverdi e il PSG, coi parigini che non hanno affondato il colpo decisivo dopo aver a lungo flirtato con l'acquisto da regalare al nuovo tecnico Galtier.

Altro addio all'Italia per Scamacca che, a soli 16 anni, volò in Olanda per giocare nelle giovanili del PSV e nella squadra riserve del club biancorosso. Nel 2017 il ritorno in patria per merito del Sassuolo e i vari prestiti a Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli e Genoa, prima del ritorno un anno fa e dell'esplosione certificata dalle 16 reti realizzate nello scorso campionato.

Scamacca avrà modo di misurarsi con la Premier League, notizia non da trascurare in ottica Nazionale: avere un giocatore pronto e rodato ad alti livelli non può che far comodo ad un reparto bisognoso di una ventata d'aria fresca dopo l'ennesimo fallimento mondiale.