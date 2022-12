Scaloni spiega il mancato impiego di Dybala: "Non c'è stata possibilità di farlo giocare"

Il Ct dell'Albiceleste chiarisce la situazione di Dybala, mai in campo in Qatar: "Siamo contenti di lui, ma abbiamo 26 giocatori".

Giornata di vigilia per l'Argentina che nella serata di sabato 9 dicembre affronterà l'Olanda nel match che mette in palio il pass per la semifinale di Mondiali.

Tutto in una notte, dunque, per la selezione guidata da Lionel Scaloni che, in conferenza stampa, ha parlato in vista dell'impegno che vedrà i suoi opposti agli 'Orange' di Louis Van Gaal.

Tanti i temi toccati dal Ct albiceleste nel tradizionale incontro con la stampa. Tra i quali c'è stato spazio anche per parlare della situazione di Paulo Dybala, sin qui mai sceso in campo in Qatar.

"Dybala non è ancora sceso in campo perché non ho avuto la possibilità di farlo giocare. Sta bene. Siamo contenti di lui, per il suo contributo, ma abbiamo 26 giocatori e cerchiamo di mettere quelli che pensiamo siano appropriati a in base allo sviluppo di ogni partita".

In tema formazione, ci sono due fronti da monitorare con estrema attenzione, ossia quelli riguardanti Rodrigo De Paul e Angel Di Maria:

"Rodrigo ieri si è allenato, vedremo oggi . Stessa cosa vale per il Fideo . Non posso dirvi se giocheranno o meno, ma chi scende in campo deve essere in forma".

Riflettori inevitabilmente puntati su Lionel Messi, il trascinatore sin qui dell'Argentina:

"Una gabbia per fermare Messi? Vedremo domani in campo. Giocheremo contro una squadra forte, ma avremo modo di aggirare le loro tattiche. Se si mettono a uomo su Messi, agiremo di conseguenza. Lo sapevamo”.