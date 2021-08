Scaloni convoca Dybala con l'Argentina: ritorno dopo quasi due anni

Dybala è stato convocato dal ct dell'Argentina, Scaloni, per i prossimi impegni di qualificazione a Qatar 2022. Nel 2019 l'ultima chiamata.

L'esordio in campionato con tanto di goal e fascia da capitano al braccio di Paulo Dybala ha avuto molto risalto in Italia e non solo: anche in Sudamerica, precisamente nella sua Argentina, dove il commissario tecnico Lionel Scaloni ha deciso di convocarlo per i prossimi tre impegni di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Per 'La Joya' si tratta di un ritorno nell'Albiceleste dopo un'assenza di quasi due anni: l'ultimo gettone risale addirittura al 18 novembre 2019, in occasione di un 2-2 maturato in Uruguay. Da allora non è stato più chiamato, complice la pausa causata dalla pandemia e i problemi fisici che lo hanno afflitto per buona parte della scorsa stagione. Non ha fatto parte nemmeno della vittoriosa spedizione in Copa America, primo trofeo dopo 28 anni di digiuno assoluto.

Dybala sarà una delle frecce a disposizione dell'arco di Scaloni per le trasferte in Venezuela e in Brasile, oltre che per il match casalingo contro la Bolivia. L'obiettivo sarà quello di accorciare le distanze in classifica proprio dai verdeoro, primi nel girone con 18 punti (sei in più rispetto all'Argentina seconda).

Nella lista sono presenti anche altri altri sei 'italiani': Musso, Martinez Quarta, Nico Dominguez, Correa, Nico Gonzalez e Lautaro. Tra gli assenti figura invece Icardi, messo ko da un infortunio che lo terrà lontano dai campi per tre o quattro settimane.