Sassuolo-Udinese, le formazioni ufficiali: Traorè titolare, Sema mezzala

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Udinese: emiliani con Bourabia e Traorè, inamovibile bomber Caputo. Friulani con Sema mezzala ed Ekong in difesa.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

Il vuole chiudere al meglio un campionato assolutamente positivo contro l' , già salva e senza nulla da chiedere a questo finale di stagione.

Emiliani con bomber Caputo a guidare l'attacco, sostenuto da Berardi, Djuricic e Traorè, in mediana Bourabia e Locatelli. Sulle fasce, in difesa, Toljan e Rogerio con Ferrari-Peluso coppia centrale.

Nei bianconeri Sema fa la mezzala sinistra, sull'out mancino dentro Zeegeelar, con Walace schermo in regia e Okaka-Lasagna di punta. In difesa maglia per Troost-Ekong.