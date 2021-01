Sassuolo-SPAL dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo e SPAL di fronte agli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e le indicazioni per vedere la gara in tv e streaming.

SASSUOLO- : CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -SPAL

-SPAL Data: 14 gennaio 2021

14 gennaio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale : Rai

Rai Streaming: RaiPlay

Gli ottavi di finale di Coppa prevedono l'ingresso delle prime otto classificate dello scorso campionato: tra queste anche il Sassuolo, atteso dalla sfida contro una squadra di Serie B, la SPAL.

Detto dei neroverdi, all'esordio in questa edizione della competizione, i ferraresi hanno iniziato il loro cammino addirittura dal secondo turno eliminatorio, a fine settembre: eliminati nell'ordine Bari e (dopo la lotteria dei calci di rigore) e infine il Monza, battuto con un secco 2-0 firmato da Paloschi e Brignola.

I ragazzi allenati da Pasquale Marino sono chiamati a compiere una vera e propria impresa contro una delle formazioni che gioca il miglior calcio d'Italia, ormai oliata nei meccanismi di mister Roberto De Zerbi che vuole regalarsi l'accesso ai quarti, dove potrebbe affrontare una tra e .

Gli ultimi due confronti risalgono alla stagione 2019/2020, entrambi disputati in campionato: al 'Mapei Stadium' fu il Sassuolo ad esultare con il 3-0 finale, così come in Emilia con l'1-2 inflitto ai biancazzurri.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Sassuolo-SPAL: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-SPAL

L'incontro tra Sassuolo e SPAL, valido per gli ottavi di finale della , si giocherà giovedì 14 gennaio 2021 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 17:30. L'arbitro sarà il signor Giacomo Camplone della sezione di .

Sassuolo-SPAL sarà trasmesso in diretta tv dalla Rai che detiene i diritti della competizione: appuntamento su Rai 2, con collegamento a partire dalle 17:15.

Sarà possibile seguire Sassuolo-SPAL in diretta attraverso RaiPlay, il servizio completamente gratuito che consente di guardare tutta la programmazione Rai: basterà collegarsi al sito www.raiplay.it dal proprio pc o scaricare l'applicazione dedicata su tablet o smartphone.

Goal vi offrirà la consueta diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio di Sassuolo-SPAL: aggiornamenti costanti a partire dall'annuncio dei 22 che scenderanno in campo al 'Mapei Stadium', per poi proseguire con il commento in tempo reale delle azioni salienti.

De Zerbi dovrebbe affidarsi al turnover, a partire dal ruolo di prima punta: Raspadori al posto di bomber Caputo. Sulla trequarti dovrebbe riposare Djuricic, mentre a centrocampo potrebbe esserci una chance per l'eterno Magnanelli. Difesa e porta rivoluzionate: tra i pali spazio per Pegolo.

Marino con Paloschi ad agire da attaccante di riferimento del suo 3-4-2-1, supportato da Brignola e Di Francesco. In mediana si va verso l'impiego di Murgia al fianco di Missiroli. Salamon centrale di difesa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ayhan, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Maxime Lopez; Defrel, Traorè, Boga; Raspadori.

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Sernicola, Salamon, Vicari; Strefezza, Murgia, Missiroli, Sala; Brignola, Di Francesco; Paloschi.