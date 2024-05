Sassuolo-Inter in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Già campione d'Italia, l'Inter va in casa del Sassuolo nell'anticipo del sabato sera: dove vedere la gara del Mapei Stadium in tv e streaming.

SASSUOLO-INTER: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Già matematicamente campione d'Italia, l'Inter va in casa di un Sassuolo disperatamente alla ricerca di punti per tenere accesa la fiammella della speranza di una salvezza sempre più complicata da raggiungere.

Il Sassuolo è penultimo e, con un'altra sconfitta, vedrebbe pesantemente compromesse le proprie speranze di permanenza in Serie A a tre giornate dalla fine. Tranquilla invece l'Inter, come come detto ha già conquistato lo Scudetto.

A sorpresa a imporsi all'andata, giocata a San Siro, è stato il Sassuolo: 2-1 in rimonta dopo l'iniziale vantaggio dell'Inter.

Di seguito tutto su Sassuolo-Inter: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

SASSUOLO-INTER IN DIRETTA OGGI 4 MAGGIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Sassuolo-Inter Competizione Serie A Data 4 maggio 2024 Orario 20:45 Stadio Mapei Stadium (Reggio Emilia)

SASSUOLO-INTER IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI 4 MAGGIO

SASSUOLO-INTER IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez.

SASSUOLO-INTER: IL CONFRONTO

Bilancio in discreto equilibrio tra Sassuolo e Inter: i nerazzurri hanno ottenuto 10 vittorie e i neroverdi, con quella dell'andata, sono arrivati a 9.