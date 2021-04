Sassuolo-Fiorentina, problemi per Locatelli: "Vedremo se rischiarlo"

Il centrocampista salterà quasi sicuramente il 31esimo turno, ma De Zerbi recupera Berardi e Defrel. Ancora out Caputo.

Tra gli anticipi del 31esimo turno di Serie A previsti sabato 17 aprile, anche il match tra Sassuolo e Fiorentina. Se i neroverdi sono salvi, i viola hanno bisogno di qualche punto in più per essere sicuri di rimanere nella massima serie. Non una sfida essenziale, ma comunque importante per ottenere il miglior piazzamento possibile.

Il Sassuolo, così come la Fiorentina, vuole chiudere il proprio campionato al top per ripartire con maggiori convinzioni il prossimo agosto. Una gara, quella del Mapei, che vedrà nuovamente a disposizione Berardi e Defrel. Non ci sarà invece Manuel Locatelli.

Il centrocampista, titolarissimo al Sassuolo, si è infortunato nelle scorse ore, come evidenziato da De Zerbi in conferenza stampa:

"Perdiamo probabilmente Locatelli perché ha un fastidio e non so cosa mi diranno i dottori, se è meglio rischiarlo o no".

Locatelli starà quasi sicuramente fuori dalla sfida contro la Fiorentina, a differenza dei già citati Berardi e Defrel:

"Tornano, non so se dall’inizio o a gara in corso".

Non ci sarà invece Ciccio Caputo, che ha vissuto una stagione decisamente difficile:

“Il vero Caputo lo abbiamo avuto solo le prime 8-9 partite, Defrel anche. Berardi è stato fuori parecchie partite. Boga ha avuto un’annata complicata, ha segnato solo tre goal. Questo dà ancora più valore alla posizione che abbiamo attualmente".

De Zerbi ha poi approfondito la questione Boga, parlando anche del compagno di reparto Traorè_

Spero per loro e per le loro carriere che dopo il confronto post Torino abbiano intrapreso la strada di diventare più maturi e affidabili. Sono dei talenti naturali ma devono completarsi. Non tanto come calciatori ma come professionisti e mentalità, come costanza di impegno e di atteggiamento. Non lo devono a me come allenatore, ma a loro stessi".

Monito per il futuro.