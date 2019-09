Sarri-Conte, precendente in Premier: "Chelsea abituato al contropiede"

Tra sabato e domenica ha tenuto banco il botta e risposta tra Antonio Conte e Maurizio Sarri. L'allenatore della ha confessato di non aver preso bene la decisione di giocare alle 15, quello dell'Inter gli ha risposto di stare sereno, "perché adesso sta dalla parte forte".

A molti la risposta di Conte è sembrata abbastanza 'personale' e piccata, ed in effetti l'allenatore nerazzurro potrebbe aver conservato un sassolino nella scarpa. Secondo 'Tuttosport', c'è un precedente che risale al 2018, quando Sarri sostituì Conte sulla panchina del .

"Questa squadra è stata abituata a giocare con un altro modulo. Come? Ripartendo in contropiede. Io voglio che i calciatori giochino secondo la mia visione delle cose: possesso palla e partita sempre in controllo. Va cambiata la mentalità".