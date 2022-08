Sanchez torna 'Niño Maravilla': doppietta in un tempo in Nizza-Marsiglia

Il cileno si scatena alla seconda da titolare col Marsiglia: doppietta nel primo tempo del match di Nizza in Ligue 1.

Nel giorno del risentimento muscolare accusato da Romelu Lukaku, la cui presenza nel derby del 3 settembre è da considerare a fortissimo rischio, un'altra notizia scuote i tifosi dell'Inter: i primi goal di Alexis Sanchez con la maglia del Marsiglia.

Il cileno, schierato per la seconda volta nell'undici titolare da Igor Tudor come terminale dell'attacco, si è letteralmente scatenato in quel di Nizza, andando a segno con una doppietta nei primi 45 minuti di gioco, chiusi sullo 0-3 in favore degli ospiti che al triplice fischio hanno trionfato con questo risultato.

L'ex nerazzurro ha sbloccato le marcature con un tiro di destro scoccato dall'interno dell'area dopo un assist di Clauss, per poi siglare il tris con un facile tap-in su respinta del portiere avversario Schmeichel. Di Nuno Tavares la seconda rete del Marsiglia.

Per Sanchez, sostituito al 68' da Suarez, un avvio d'esperienza da urlo, alla guida dell'attacco di un Marsiglia che punta a stazionare stabilmente nelle zone nobili della Ligue 1 e a fare un'ottima figura in Champions League, dove è stato inserito nel Gruppo D con Eintracht, Tottenham e Sporting.

Una sorta di beffa per il popolo interista, in concomitanza dell'infortunio di Lukaku e a soli due giorni dalla debacle dell'Olimpico contro la Lazio: chissà che, con questo Sanchez, ad aumentare non siano proprio i rimpianti.