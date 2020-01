Sampdoria, Ranieri su Maroni: "Non conosce il campionato italiano"

C'è il Chievo su Gonzalo Maroni, e Claudio Ranieri non chiude a una cessione: "In Argentina faceva il numero e recuperava, qui il tempo non c'è".

Sei convocazioni, zero presenze in . Annunciato come un bel colpo un po' da chiunque, Gonzalo Maroni non è mai riuscito a prendersi la . Prima non ha convinto Di Francesco, quindi Ranieri. E a gennaio potrebbe già salutare la truppa blucerchiata.

Sulle sue tracce c'è il , formazione che sta lottando per i playoff di Serie B e che spera, dopo un anno di purgatorio, di tornare immediatamente nella massima serie. Operazione in prestito secco per sei mesi, come anticipato ieri dal 'Secolo XIX'.

Oggi, nella conferenza stampa di presentazione del match in programma lunedì contro il , lo stesso Ranieri ha parlato anche della situazione dello stesso Maroni. In maniera schietta e diretta.

"Maroni è un ottimo trequartista di prospettiva, però ha bisogno di un periodo di adattamento. Non conosce il campionato italiano, però ho parlato con lui e lo vedo bene. Deve capire il nostro calcio: in prendeva palla, faceva il numero e recuperava, mentre qui il tempo di recuperare non c'è".

Insomma, per il gioiello arrivato dal Boca Juniors e fan sfegatato di Paulo Dybala potrebbe aprirsi un periodo di apprendistato a . Una mezza delusione per Maroni, per la Sampdoria e per tutti coloro che hanno deciso di scommettere su di lui al Fantacalcio.