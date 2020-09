Sampdoria-Benevento, le formazioni ufficiali: Candreva subito titolare

Nella Sampdoria spazio per Verre, Augello e Bonazzoli come titolare. Benevento con Insigne e Caprari, in campo anche Ionita.

Le formazioni ufficiali di - :

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli.

BENEVENTO: (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini.

Insieme a - alla Sardegna Arena, alle 18 di sabato si gioca anche in quel di Genova, al Ferraris: di fronte la Sampdoria di Ranieri, sconfitta 3-0 nel primo turno di campionato, e il Benevento di Inzaghi, nuovamente in dopo la grandiosa annata in B.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Nella Sampdoria c'è Bonazzoli come prima punta al fianco di Quagliarella, mentre Jankto e Candreva sono gli esterni: subito in campo il nuovo arrivato. In mezzo spazio per Ekdal e Verre, con Bereszynski, Colley, Tonelli ed Augello davanti ad Audero.

Il Benevento propone Moncini come prima punta, supportato da Caprari e Insigne nel 4-3-2-1. A centrocampo Dabo e Ionita insieme a Schiattarella, con Foulon e Letizia terzini titolari. In porta c'è Montipò, difeso dal duo di centrali Caldirola e Glik.