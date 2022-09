Juventus-Bologna, ci sarà Salmo: dj set prima della gara

La Juventus annuncia unj set di Salmo allo Stadium prima della sfida contro il Bologna: un match essenziale dopo gli ultimi deludenti risultati.

Passata la sosta, per la Juventus arriva il momento della verità. Reduce dalla sconfitta contro il Monza e dalle due di fila in Champions contro PSG e Benfica, i bianconeri devono rispondere alle critiche provando a risalire la china. Primo match, quello contro il Bologna.

Una gara per cui molti tifosi, via social, hanno chiesto il boicotaggio dello Stadium, visti i deludenti risultati. La Juventus ha provato a rispondere con un'iniziativa per la sfida contro il Bologna: prima della partita sarà infatti presente il noto rapper Salmo.

L'artista sardo, infatti, sarà protagonista di un dj set prima della sfida contro il Bologna, come evidenziato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale. Non solo:

"Sin dall’apertura dei cancelli, ci saranno tante attività ludiche ad attendere i nostri tifosi, dai più grandi ai più piccoli. Ci saranno come sempre giochi di luce e un laser show powered by EA Sports".

SALMO ALLO JUVENTUS STADIUM: QUANDO

Il rapper e produttore sarà protagonista di un dj set allo Juventus Stadium domenica 2 ottobre prima della sfida contro il Bologna, prevista alle 20:45. L'esibizione avverrà prima del riscaldamento dei giocatori.

Si tratterà come ovvio di un dj set per i soli possessori del biglietto per assistere alla partita contro il Bologna: l'evento musicale di Salmo e dunque l'incontro dell'ottavo turno, tutto all'interno dello Stadium nella serata di domenica.