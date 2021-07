L'annuncio della Salernitana: "Inviata la documentazione richiesta"

Giornata cruciale per la Salernitana, vista la scadenza per presentare un nuovo statuto rivisitato e rimanere così in Serie A.

Dopo la promozione della scorsa primavera, un'altra giornata fondamentale per il mondo Salernitana. Oggi, infatti, scadono i termini per presentate un nuovo statuto rivisitato, dopo una prima proposta inizialmente bocciata dalla FIGC, la federazione italiana. Tramite i propri social, in serata, la Salernitana ha però annunciato di aver provveduto ad un nuovo statuto: L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, aveva parlato in merito al trust legato alla cessione del club campano da parte delle due società attualmente proprietarie: "Il trust della Salernitana? La soluzione è soltanto un passaggio obbligato, prendere per atto dovuto tutto quello che noi abbiamo indicato. Siamo in dirittura d'arrivo, noi siamo a posto, non si cambierà una virgola da quello che abbiamo chiesto. Scelti da Goal Probabili formazioni Euro 2020: quarti di finale

Euro 2020: gironi, calendario e tabellone

Euro 2020: squalificati e diffidati

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky Il trust richiedeva una rivisitazione profonda, cosa che in termini di rassicurazioni abbiamo avuto, quindi aspettiamo con molta ansia questa risposta e siamo convinti che comunque si arriverà a una soluzione". Nel pomeriggio, intercettato da Il Messaggero, Claudio Lotito, presidente uscente, aveva smentito l'accordo con una cordata del Nord Italia: "Si va avanti col trust nel modo giusto" Minuti ed ore di ansia e attesa per i tifosi della Salernitana, ma non solo: sia Benevento che Cittadella, infatti, sperano nell'eventuale ripescaggio. Serie A 2021/2022 oramai lontana appena un mese e mezzo, ma non ancora certa della sua composizione finale.