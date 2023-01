Salernitana ridimensionata: Nicola a forte rischio esonero, D'Aversa e Di Francesco in lizza

La Salernitana potrebbe cambiare allenatore dopo il pesante 8-2 subìto a Bergamo: D'Aversa e Di Francesco candidati per prendere il posto di Nicola.

L'8-2 imposto dall'Atalanta al 'Gewiss Stadium' rischia di stravolgere l'organigramma tecnico della Salernitana: la posizione di Davide Nicola è più che traballante, tanto che l'ipotesi di un esonero nelle prossime ore non è affatto da scartare.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la dirigenza campana era presente a Bergamo e non è affatto rimasta felice (eufemismo) della prestazione di Candreva e compagni: sul banco degli imputati la squadra e, ovviamente, l'allenatore, che si è così espresso ai microfoni di DAZN nel post-partita.

"Esonero? Non perdo tempo a concentrarmi su questo aspetto. Sono l'allenatore della Salernitana e, finché lo sarò, darò sempre il massimo. Sono entusiasta di quello che faccio. Io ho fiducia nella società e penso che loro ce l'abbiano in me".

Il primo nome da tenere in considerazione in caso di allontanamento di Nicola è quello di Roberto D'Aversa, che in passato ha già avuto modo di allenare alcuni componenti della rosa come Candreva, Mazzocchi e Sepe.

Ma l'ex allenatore del Parma non è l'unica opzione 'calda' in questo momento: occhio anche ad Eusebio Di Francesco, senza una panchina dal 14 settembre 2021, quando venne sollevato dall'incarico dal presidente del Verona, Maurizio Setti.

Le riflessioni su un possibile ribaltone, peraltro, sarebbero iniziate già all'intervallo di Atalanta-Salernitana, sul punteggio di 5-1 in favore degli orobici: segno che l'avventura di Nicola in Campania potrebbe davvero essere giunta agli sgoccioli.