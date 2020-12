Salernitana-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana sfida il Lecce nel 12ª turno infrasettimanale della Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 15 dicembre 2020

15 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana capolista di Fabrizio Castori sfida in casa il Lecce di Eugenio Corini nel big match della 12ª giornata infrasettimanale della Serie B. I campani guidano la classifica con 23 punti e un cammino di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre i salentini si trovano in 4ª posizione a quota 20 con 5 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta e con un successo raggiungerebbero i rivali.

Nei 14 precedenti giocati in Serie B dalle due squadre, comandano i pugliesi con 6 vittorie, 4 pareggi e 4 affermazioni dei granata. L'ultimo successo della Salernitana contro il Lecce nel campionato di Serie B risale al 23 febbraio 2003, con un 2-1 della formazione di Varrella su quella di Delio Rossi. Da allora in 4 partite ci sono stati 3 successi giallorossi e un pareggio.

I granata sono reduci da 3 vittorie consecutive e una sconfitta con il nell'ultimo turno, i salentini hanno riportato 2 vittorie e 2 pareggi consecutivi per 2-2 nelle ultime 4 partite giocate.

Gennaro Tutino è il bomber della Salernitana con 5 goal segnati, Massimo Coda è il miglior marcatore del Lecce con un bottino personale di 8 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-LECCE

Salernitana-Lecce si disputerà la sera di martedì 15 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il calcio d'inizio della partita, che sarà la 15ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto per le ore 21.00.

Il big match di Serie B, Salernitana-Lecce, sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche slle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o Playstation 4 o 5, oppure ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono in possesso anche di un abbonamento Sky potranno inoltre godersi Salernitana-Lecce in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

La gara Salernitana-Lecce sarà visibile attraverso DAZN in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi Android e iOS e in seguito avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni salienti.

Castori non dovrebbe operare troppi cambi rispetto all'undici che è uscito sconfitto dal confronto con il Brescia. Davanti sarà riproposto con ogni probabilità il tandem composto da Tutino e Djuric, anche se non va escluso il possibile impiego dal 1' di Giannetti per far rifiatare l'ex . A centrocampo Capezzi sarà il playmaker, con Dziczek mezzala destra e André Anderson favorito su Cicerelli come mezzala sinistra. Sulle fasce dovrebbero agire Kupisz a destra e Casasola a sinistra.

Corini pensa al turnover per il suo Lecce, vista la rosa ampia dei salentini e i tanti impegni ravvicinati che avranno le formazioni di Serie B. In attacco spazio dunque dal 1' a Falco al posto di Stepinski in coppia con il bomber Coda, mentre sulla trequarti Listowski potrebbe far rifiatare capitan Mancosu. A centrocampo, considerata la prova opaca di Tachtsidis contro il , è possibile una chances dal 1' come regista per Björkengren, che dovrebbe essere affiancato da Paganini ed Henderson (favorito su Majer) come mezzali. In porta giocherà il brasiliano Gabriel, mentre il reparto arretrato vedrà Adjapong e Zuta (in vantaggio su Calderoni) come terzini, e Lucioni e Meccariello (favorito su Dermaku) a comporre la coppia centrale.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Aya, Gyomber; Kupisz, Dziczek, Capezzi, A. Anderson, Casasola; Tutino, Djuric.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Paganini, Björkengren, Henderson; Listkowski; Coda, Falco.