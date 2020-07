Russia, 16enne dello Znamya Truda colpito da un fulmine in allenamento

Ivan Zaborovski, 16enne dello Znamya Truda, è stato colpito da un fulmine in allenamento, e non è in pericolo di vita. Video pubblicato dal club.

Incredibile quanto si apprende dalla . La squadra di seconda divisione dello Znamya Truda ha postato un video schock sul proprio canale Instagram. Il giocatore Ivan Zaborovski è stato colpito da un fulmine durante l'allenamento.

Immagini davvero incredibili, che fanno vedere come il giocatore stava per tirare in porta quando è caduto al suolo, dopo il fulmine. Tutta la squadra poi è corsa a sincerarsi delle sue condizioni.

Lo Znamya Truda fa sapere che il 16enne non si trova in pericolo di vita, per fortuna. Zaborovski è però stato trasportato subito all’ospedale in condizioni molto gravi: ha subito un arresto respiratorio, e una volta giunto in reparto è rimasto diverse ore in coma indotto.