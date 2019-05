Rudi Garcia annuncia l'addio al Marsiglia: può allenare il Siviglia

Dopo quasi tre anni in panchina, Rudi Garcia ha annunciato l'addio al Marsiglia: "Ho deciso di andare via". Nel suo futuro può esserci il Siviglia.

Dopo tre anni insieme, le strade di Rudi Garcia e del si separano. L'attuale sesta posizione in , che può diventare quinta in caso di vittoria all'ultima giornata, non è stata sufficiente per convincere il tecnico a rimanere sulla panchina.

L'ex allenatore di e ha annunciato la propria decisione di lasciare il club in conferenza stampa. Era arrivato nell'ottobre del 2016, nove mesi dopo aver lasciato la nostra Capitale.

"Ho deciso di lasciare il Marsiglia, una decisione che il presidente ha accettato"

Il patron dell'OM, Jacques-Henry Eyraud, ha accolto la decisione di Garcia e lo ha voluto salutare ricordando la finale di raggiunta la stagione scorsa e persa con l'Atlético Madrid.

"Ho grandissimo rispetto per Rudi, sarà ricordato come l'allenatore che ha portato il Marsiglia in una finale europea"

Nelle tre stagioni alla guida del Marsiglia il tecnico 55enne non è mai riuscito a chiudere nelle prime tre posizioni e a portare quindi la squadra in . E nemmeno nella prossima annata l'OM parteciperà alla più importante competizione continentale.

Quanto a Garcia, l'ex tecnico della Roma potrebbe comunque sedersi su una panchina prestigiosa: quella del . Secondo 'France Football', il club spagnolo sta pensando anche a lui e non solo a Di Francesco come successore di Joaquin Caparros. Dopo Ligue 1 e , la sua carriera ripartirà dalla ?