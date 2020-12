Ronaldo, Mkhitaryan e... Nzola: il francese dello Spezia miglior marcatore nelle ultime 8 giornate

La sorpresa dei primi tre mesi di stagione arriva dalla Francia: la punta dello Spezia è tra i migliori marcatori da quando si è sbloccato.

Lo scorso 7 novembre, M'Bala Nzola segnava il suo primo goal in contro il . Ne avrebbe aggiunto un altro pochi minuti dopo, per segnare una doppietta. Che ha stupito relativamente: chi lo seguiva, si aspettava che avrebbe segnato anche tra i grandi. In pochi, di certo, pensavano potesse fare così tanti goal.

Da quando si è sbloccato, il classe 1996 dello non si è più voluto fermare. Nelle ultime 8 giornate di campionato, ha realizzato la bellezza di 7 goal, compresa un'altra doppietta al . Saltando anche la partita con il . Ha già eguagliato il bottino dello scorso campionato di Serie B, dopo soltanto 10 presenze nella massima divisione.

Un impatto immediato, che lo pone in questo momento tra gli attaccanti inevitabilmente più in forma del campionato. Il 24enne è anche il più giovane tra i calciatori di Serie A che in questa stagione hanno segnato almeno 7 reti. E pensare che ha avuto a disposizione soltanto 11 giornate, visto che durante le prime tre era ancora un giocatore del Trapani.

Altre squadre

Nelle ultime 8 giornate, Nzola è anche il miglior marcatore in assoluto della Serie A. Un primato che condivide con Mkhitaryan e con Cristano Ronaldo. Nessun altro è riuscito a segnare quanto loro dalla settima giornata in avanti.

Se però il portoghese è abituato e l'armeno non è una scoperta, l'attaccante dello Spezia è una rivelazione. I suoi goal hanno portato il club ligure fuori dalla zona retrocessione. Ora l'obiettivo è restarci. Con questo Nzola, comunque, tutto sembra decisamente più facile.

ll suo obiettivo personale ora rimane quello di superare il primato stagionale di 11 goal segnati. Lo ha fissato con la Virtus Francavilla in Serie C, nella stagione 2016/17. Quattro anni dopo, prova a superarsi in Seriie A.