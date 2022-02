Ronaldo e Balotelli battuti: è Akinfenwa il miglior calciatore al mondo in Call of Duty: Warzone

A fine stagione, con ogni probabilità, appenderà gli scarpini al chiodo, dopo una carriera professionistica lunga 21 anni: Adebayo Akinfenwa, a 39 anni, già da diverso tempo ha trovato il modo per essere notato fuori dal campo.

Per molto tempo l'ex Swansea ha giocato a calcio senza troppe attenzioni: sì, buon attaccante, fisico importante, ma nulla più. Con l'esplosione dei social, però, tutti hanno iniziato a conoscerlo per i suoi muscoli, rendendolo una sorta di icona calcistica.

Quest'anno con la maglia del Wycombe, 5 goal in 25 presenze tra Football League One, Carabao Cup e FA Cup: non male per un giocatore di 39 anni.

L'attaccante inlgese ha anche vinto il premio dalla EFL League One, a dicembre, per il miglior goal del mese siglato contro il Wimbledon: un tiro al volo che ha superato il portiere avversario da fuori area. Negli scorsi giorni è arrivato il secondo premio in poco tempo, questo, però poco attinente al calcio.

Partecipando al torneo di Call of Duty: Warzone organizzato dalla community calcistica 433, Akinfenwa si è classificato primo, battendo numerosi suoi colleghi.

Tra questi anche Mario Balotelli, Ronaldo, Marcelo e Joao Felix che, però, nulla hanno potuto contro l'attaccante inglese. Premio meritato, come dimostrano i video sui social, e nomina come miglior calciatore che gioca a Warzone. Non male.