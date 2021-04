Romeo Lavia: la stellina del Manchester City sulle orme di Fernandinho

Il City ha battuto una serie di rivali di Premier League per ingaggiare il 17enne nell'estate del 2020: prima stagione da incorniciare.

Pep Guardiola sa benissimo l'importanza di avere un forte centrocampista difensivo al centro di una squadra vincente. Guardiola è stato un grande numero 6 durante la sua carriera da giocatore, e da quando è passato ad allenare ha incaricato giocatori come Sergio Busquets, Philipp Lahm e Fernandinho di seguire le sue orme. Non è un caso che il Manchester City abbia reso Rodri il secondo acquisto più costoso di tutti i tempi, pagandolo 79 milioni di dollari nel 2019.

Guardiola richiede un giocatore speciale per svolgere il ruolo a suo piacimento. In Romeo Lavia, il City crede di aver trovato un giocatore che può essere modellato come giocatore ideale di Guardiola. Lavia è arrivato al City dall'Anderlecht nell'estate del 2020, ma ha già fatto una grande impressione sullo staff dell'Accademia avendo giocato un ruolo chiave nella vittoria degli Under 23 del club nel titolo di Premier League 2.

A soli 16 anni quando si è trasferito in Inghilterra, molti si aspettavano che Lavia passasse la maggior parte della sua prima stagione in rappresentanza degli U18, ma a novembre aveva già giocato per la squadra di riserve di Enzo Maresca ed è stato inserito titolare per tutte le partite nel 2021. Il momento clou per una squadra che include altri adolescenti di talento come Liam Delap, Cole Palmer e James McAtee è arrivato nella vittoria per 3-0 della scorsa settimana sul Manchester United, con i tre punti che si sono dimostrati sufficienti per vincere il titolo a tre partite dalla fine.

"Ho visto a lungo Fernandinho e Busquets" dice Lavia a Goal. "Hanno dominato il calcio come centrocampisti difensivi. Li ho osservati molto. Fernandinho sa cosa sta facendo - non corre solo per correre. È come il cervello della squadra. Quando sei giovane vuoi correre - a sinistra, a destra - ma lui sa cosa fare, quindi non correrà tanto, sarà comunque efficace. È qualcosa che continuo a imparare da lui. Ho parlato con lui ma non di persona a causa del covid, quindi solo sui social media".

Sebbene le somiglianze tra i due siano evidenti guardando Lavia in campo, avendo solo 17 anni compiuti a gennaio, non possiede ancora la padronanza delle "arti oscure" in cui Fernandinho ha eccelso negli ultimi tempi.

Lavia, tuttavia, ha punti di forza simili quando è sulla palla, e ha trascorso del tempo in questa stagione ad affinare la sua capacità di effettuare passaggi filtranti, un'abilità che Guardiola vuole vedere nei suoi centrocampisti difensivi. "Mi piace molto recuperare la palla e passare attraverso le linee" evidenzia Lavia. "Enzo mi ha aiutato molto in questo. So di avere qualità, ma se faccio qualcosa di sbagliato mi aiutano. Ovviamente i miei compagni hanno esperienza, alcuni di loro si sono allenati con la prima squadra. Mi hanno aiutato molto e continuerò a imparare".

Negli anni precedenti, allo stesso Lavia sarebbe essere stata offerta la possibilità di allenarsi a fianco della squadra di Guardiola, ma i regolamenti sul coronavirus attuali rendono difficile spostarsi tra varie squadre. Il boss del City, però, è ben consapevole del talento di Lavia, avendolo visto per la prima volta quando il giovane aveva solo 14 anni.

Guardiola è stato l'ospite d'onore della Coppa KDB 2018 - un prestigioso torneo giovanile ospitato da Kevin De Bruyne nella città natale del centrocampista di Drongen - quando Lavia ha contribuito ad aiutare l'Anderlecht a battere campioni del calibro di Chelsea, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, nonostante fosse un anno più giovane della maggior parte dei suoi compagni di squadra e giocatori avversari.

Club come Manchester United, Liverpool, Arsenal e Chelsea hanno iniziato a monitorare i suoi progressi quando Lavia ha iniziato a giocare come difensore centrale, guadagnando paragoni con l'ex capitano del City e collega belga, Vincent Kompany.

"È un ottimo club con una buona accademia, i migliori giocatori e le persone intorno che ti aiutano" ha detto lo stesso Lavia. "Il City ha molto dipartimenti per tutto ciò di cui hai bisogno. Devi solo fare la domanda e loro ti aiuteranno. Personalmente, poiché sono nuovo, mi aiutano a sentirmi a mio agio. Sono davvero felice di essere qui".

Con Lavia stabilitosi a Manchester, la domanda da porsi è cosa verrà dopo? Il divario tra gli U23 e il vertice del calcio inglese ed europeo è enorme per un diciassettenne, ma Lavia sta già dimostrando nelle sue partite da titolare che presto sarà al di sopra del livello del calcio della sua fascia d'età. Questo non vuol dire che un debutto in prima squadra sia dietro l'angolo, ma il potenziale per sfondare nel prossimo anno o due è enorme. Lavia, però, è felice di vivere il momento: "Devi solo credere in te stesso. Quando vieni qui, sai di essere qui per un motivo, quindi serve giocare a calcio come sempre".