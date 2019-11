Roma, Ünder seguito dai nutrizionisti: deve riacquistare la forma perduta

Qualche chilo di troppo per Cengiz Ünder, appesantito dall'inattività dovuta all'infortunio: alla Roma è seguito da dei nutrizionisti.

2019 da dimenticare per Cengiz Ünder, condizionato dai frequenti problemi fisici che lo hanno frenato in zona goal: solo una rete - contro il alla prima giornata di campionato - e tanta sfortuna da cancellare ora che il peggio sembra passato.

Sfortunatamente per il turco, però, c'è da risolvere un altro problema prima: quello legato alla scarsa forma, risultato di qualche chilo di troppo accumulato durante il periodo di inattività e il riposo forzato a causa di un infortunio al bicipite femorale.

Come rivelato da 'Il Corriere dello Sport', l'ex è seguito costantemente da alcuni nutrizionisti della : l'obiettivo è di raggiungere quanto prima il peso forma per tornare ad essere decisivo come accaduto in un frangente della scorsa stagione.

Dopo l'infortunio, Ünder è tornato a giocare pochi minuti nel finale di Roma- , ai quali se ne sono aggiunti altri venticinque nella trasferta di . In Nazionale ha giocato da titolare e per 81 minuti nella sfida con l' , festeggiando la qualificazione ad .