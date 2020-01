La Roma ha già il sostituto di Spinazzola: sprint per Barisic

La notizia è di ieri sera ma è già attualissima: potrebbe essere oggi il giorno decisivo per il via libera allo scambio tra Inter e Roma con Matteo Politano e Leonardo Spinazzola a scambiarsi di maglia.

Un'operazione figlia del grave infortunio occorso a Zaniolo che ha costretto i giallorossi a tornare sul mercato degli attaccanti, permettendo al contempo ai nerazzurri di avere l'agognato rinforzo sulla fascia.

Il ds Gianluca Petrachi sembra aver già trovato l'erede dell'ex : secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' è Borna Barisic il nome forte per l'out di sinistra.

Il 27enne croato milita nei Glasgow con cui sta disputando una stagione super: messi a referto due goal e addirittura tredici assist, dei quali quattro in .

La conferma del forte interesse della è arrivata dal tecnico dei 'Gers', Steven Gerrard, che ai microfoni del 'Daily Record' ha svelato il pressing dei capitolini per uno dei giocatori più importanti della sua rosa.

"E' vero, la Roma era interessata a Barisic anche quando la sua condizione non era smagliante come quella attuale. Secondo me è il terzino croato più forte, i giallorossi sono un club rispettato in ogni parte del mondo. Lui ha un prezzo come tutti gli altri, sarebbe un giocatore che a noi serve".