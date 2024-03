This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Stadio Olimpico, Roma GUARDA ROMA-SASSUOLO SU Roma-Sassuolo in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ARoma vs SassuoloRomaSassuolo La Roma rincorre un posto in Champions League, il Sassuolo la salvezza: dove vedere in tv e streaming la partita dell'Olimpico. ROMA-SASSUOLO: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Sfida tra formazioni con stati d'animo completamente diversi all'Olimpico: la Roma di Daniele De Rossi se la vede con il Sassuolo, appena preso in mano da Davide Ballardini dopo l'esonero di Alessio Dionisi. La Roma rincorre il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League, resa ancora più complicata dalla vittoria ottenuta dal Bologna venerdì nell'anticipo in casa dell'Empoli. Il Sassuolo è invece reduce dal sudato successo contro il Frosinone, ma si trova ancora in lotta per non retrocedere. La gara d'andata ha visto la Roma superare per 2-1 in rimonta il Sassuolo al Mapei Stadium: gli allenatori erano ancora Dionisi e José Mourinho. Tutte le informazioni su Roma-Sassuolo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni. ROMA-SASSUOLO IN DIRETTA DOMENICA 17 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Roma-Sassuolo Competizione Serie A Data 17 marzo 2024 Orario 18:00 Stadio Olimpico (Roma) ROMA-SASSUOLO IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 17 MARZO DAZN Guardala qui ROMA-SASSUOLO IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SASSUOLO Lukaku è recuperato, ma potrebbe partire dalla panchina a favore di Azmoun. Chi non giocherà è Dybala, ai box per infortunio: dentro Baldanzi. Celik più di Llorente in difesa, titolare Ndicka. Il Sassuolo deve fare a meno con le squalifiche di Doig e Thorstvedt: Pedersen a sinistra, in mezzo al campo Matheus Henrique più di Boloca, titolari anche Bajrami e Defrel. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Dybala, Kristensen, Renato Sanches, Smalling SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté; Pinamonti. Squalificati: Doig, Thorstvedt | Indisponibili: Berardi, Toljan ROMA-SASSUOLO: IL CONFRONTO La Roma ha vinto quasi metà dei confronti diretti contro il Sassuolo in Serie A. Il secondo e ultimo successo neroverde è arrivato nello scorso campionato (4-3 all'Olimpico). Precedenti 21 Vittorie Roma 10 Pareggi 9 Vittorie Sassuolo 2