Roma, Perotti come Pastore: vola in Spagna per curare il polpaccio

Diego Perotti ha deciso di ripercorrere le tappe del connazionale Javier Pastore: una terapia conservativa per risolvere i problemi al polpaccio.

L'annata sfortunata di Diego Perotti alla Roma potrebbe subire una svolta in quel di Barcellona. Il giocatore, da tempo ai box per un problema al polpaccio, ha scelto di volare in Spagna per provare a recuperare definitivamente dall'ultimo infortunio.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'argentino seguirà le orme del connazionale e compagno di squadra Javier Pastore, curando i propri problemi muscolari presso la clinica Corachan di Barcellona.

Perotti seguirà una terapia a titolo conservativo che prevede un trattamento che nell'80% dei casi riesce a sistemare del tutto il muscolo. Se le cure dovessero sortire l'effetto sperato, la Roma potrebbe così recuperare un giocatore che Di Francesco considera fondamentale.

Mai come in questa stagione l'argentino aveva infatti collezionato così pochi minuti in campionato. Un totale di soli 218' distribuiti su 5 gare. Una mancanza in campo troppo pesante per i giallorossi.