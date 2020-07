Roma-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita il Parma nella 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 luglio 2020

8 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN e DAZN1

DAZN e DAZN1 Streaming: DAZN

La Roma vuole cancellare le tre sconfitte consecutive contro , e ma per farlo deve battere il Parma, reduce a sua volta da tre ko contro , e .

I giallorossi attualmente occupano il quinto posto a pari punti col Napoli ma addirittura a -15 dall' , che occupa il quarto posto valido per la .

Il Parma dopo le recenti sconfitte sembra ormai quasi definitivamente tagliata fuori dalla corsa all' e non ha molto da chiedere alle ultime giornate di campionato.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ROMA-PARMA

Roma-Parma si giocherà mercoledì 5 luglio 2020 all'Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21.45.

Roma-Parma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oppure collegando alla tv un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure attraverso il decoder Sky Q scaricando l'app.

Per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, Roma-Parma sarà visible anche su DAZN1, canale 209 del satellite Sky.

Roma-Parma sarà trasmessa in diretta su DAZN. La piattaforma è fruibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando la app oppure collegandosi al il sito ufficiale tramite browser.

Gli highlights e il replay integrale della partita saranno disponibili alla visione on demand dopo pochi minuti dal termine.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche su Goal potrete seguire la partita Roma-Parma attraverso la diretta testuale. Collegandovi al sito, troverete già nei minuti precedenti al match le le formazioni ufficiali, per poi seguire gli aggiornamenti live minuto per minuto.

Fonseca dovrebbe tornare alla difesa a quattro con possibile inserimento di Santon per Zappacosta e Kolarov per Spinazzola. In difesa c'è il dubbio Smalling, uscito acciaccato dal San Paolo: si giocano una maglia Ibanez e Fazio. A centrocampo Cristante potrebbe fare coppia con Veretout. Alle spalle di Dzeko i favoriti sono Perez, Pellegrini e Mkhitaryan.

Tutti a disposizione per D'Aversa che ritrova anche Hernani dopo il turno di squalifica, mentre in attacco è probabile il rientro dal 1' di Cornelius al centro del tridente completato da Kulusevski e Gervinho.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Ibanez, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lor.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.