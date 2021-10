La Roma pensa a gennaio: contatti per Zakaria del Borussia M'Gladbach

Il club giallorosso avrebbe individuato il centrocampista fisico da consegnare a José Mourinho nella prossima sessione di mercato.

Il quarto posto della Roma è frutto di diversi aspetti: il buon impatto di alcuni elementi come Tammy Abraham, il ritorno di Nicolò Zaniolo. Le idee trasmesse da José Mourinho, che nonostante alcune carenze in rosa è riuscito a far quadrare la sua squadra.

Manca qualcosa, però, come detto: in avanti la Roma non ha un vero e proprio vice Abraham, in difesa il reparto è completo, mentre in mediana i giallorossi hanno dato l'impressione di necessitare di quei muscoli importanti per risolvere partite complicate.

Per questo motivo, il club della capitale è già al lavoro per affrontare al meglio la prossima sessione di calciomercato, quella di gennaio, concludendo il percorso già intrapreso in estate.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la Roma in questi giorni avrebbe approfondito i contatti con il Borussia M'Gladbach per Denis Zakaria, centrocampista svizzero classe 1996.

Il giocatore in Germania dal 2017, quando si è trasferito dallo Young Boys, rappresenterebbe il profilo perfetto per completare la mediana della Roma di Mourinho: in questa stagione, in Bundesliga, ha disputato 5 gare, siglando 2 reti.

Il contratto di Zakaria è in scadenza a giugno 2022, e ciò faciliterebbe la trattativa con il Gladbach: stando a quanto riportato da Sky Sport, l'intenzione sarebbe quella di concludere il trasferimento a zero, anticipando l'accordo e facendolo arrivare a gennaio.