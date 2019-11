Roma su Kean e Mariano Diaz: Kalinic può tornare all'Atletico Madrid

A gennaio la Roma pensa di cambiare in attacco, e a farne le spese può essere Nikola Kalinic: possibile il rientro anticipato del croato all'Atletico.

Edin Dzeko non si tocca, ma alle sue spalle, a gennaio, qualcosa può cambiare. Perché la pensa seriamente di modificare la composizione del proprio reparto offensivo durante la finestra invernale di calciomercato. Sia in entrata che in uscita.

Il nome forte emerso negli ultimi giorni è quello di Moise Kean, il cui possibile ritorno in dopo appena sei mesi dall'addio alla farebbe scalpore. E, secondo il 'Corriere dello Sport', anche il madridista Mariano Diaz, del quale tanto si era già parlato in estate, è tornato di moda.

A un'entrata, però, dovrebbe corrispondere un'uscita. E in questo senso, sempre secondo il quotidiano, si fa strada l'ipotesi del rientro anticipato di Nikola Kalinic all' , che continua a detenere il cartellino del croato.

Una separazione che concluderebbe un semestre privo di particolari soddisfazioni per Kalinic: appena tre spezzoni di partita e zero reti. Una, anzi: quella all'ultimo minuto contro il . Annullata però, con tanto di furenti polemiche successive, per una precedente spinta a Pisacane.