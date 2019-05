Roma-Juventus, scaramucce Ronaldo-Florenzi: CR7 lo prende in giro per l'altezza

Scaramucce tra Florenzi e Cristiano Ronaldo: il portoghese provoca il terzino scherzando sulla statura e facendo il gesto del chiacchierone.

Si scaldano gli animi in - : all'ora di gioco si sono verificate scaramucce tra Cristiano Ronaldo e Florenzi .

La causa è stata una palla 'contesa' dopo che Spinazzola era rimasto a terra infortunato.

Il portoghese ha discusso con il terzino giallorosso e poi lo ha preso in giro per la sua statura, facendo anche il gesto del chiacchierone, poi gli ha fatto cenno di avvicinarsi per chiarirsi in tono non proprio riappacificatorio.

Anche il labiale del portoghese, oltre all'inequivocabile gestualità, sembra essere riferito proprio all'altezza del numero 24.

" Sei troppo piccolo per parlare."

Ronaldo goza com a altura de Florenzi 👀



(via @PremierSportsTV ) pic.twitter.com/uRgDJXn8QJ — B24 (@B24PT) May 12, 2019

Ci ha pensato l'arbitro Massa a riportare il sereno tra i due, che si sono abbracciati mettendo fine al contenzioso. Florenzi si è poi preso la sua soddi