Roma-Istanbul Basaksehir 4-0: Dzeko e Zaniolo da urlo, poker giallorosso all'Olimpico

Buona la prima in per la di Fonseca, che batte l' nel primo turno della fase a gironi: sblocca l'autorete di Caicara nel primo tempo, nella ripresa Dzeko, Zaniolo e Kluivert arrotondano il risultato.

Fonseca non rinuncia al suo terminale offensivo: Dzeko guida l'attacco con Pastore alle spalle e la coppia Kluivert-Zaniolo sugli esterni. Diawara dal primo minuto accanto a Cristante, in difesa si rivede Juan Jesus.

La gara parte su ritmi piuttosto bassi, i padroni di casa faticano a trovare spazi tra le linee della squadra turca, che si presenta ben messa in campo e prova a far male con la qualità di Turan tra le linee.

Poche emozioni in una gara equilibrata che si sblocca soltanto prima dell'intervallo: Dzeko avvia l'azione e allarga per Spinazzola, il cross del terzino viene deviato da Caicara nell'angolino della propria porta.

Nella ripresa gli ospiti alzano il proprio baricentro ma si espongono alle ripartenze della Roma, che sfiora due volte il raddoppio con Dzeko: il bosniaco si vede prima annullare un goal per fuorigioco, poi viene fermato da Gunok in uscita. Al 58' lo stesso Dzeko finalizza una straripante discesa di Zaniolo e insacca il 2-0.

La Roma continua a spingere e buca ancora la fragile difesa turca: questa volta il giovane talento italiano sfrutta il comodo assist di Dzeko per battere ancora il portiere avversario con un sinistro a giro basso. In pieno recupero c'è spazio anche per Kluivert, che trova il diagonale giusto e firma il poker finale.

IL TABELLINO

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR 4-0

MARCATORI: 42' Caicara aut., 58' Dzeko, 71' Zaniolo, 93' Kluivert

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante (72' Veretout), Diawara; Zaniolo, Pastore (64' Pellegrini), Kluivert; Dzeko (74' Kalinic). All. Fonseca.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Caiçara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic (69' Okechukwu), Topal, Kahveci; Visca, Gulbrandsen (77' Demba Ba), Arda Turan (64' Crivelli). All. Okan Buruk.

Arbitro: Fernandez

Ammoniti: Juan Jesus, Veretout

Espulsi: nessuno