Roma, idea Mandzukic vice Dzeko: c'è da battere una forte concorrenza

La Roma starebbe pensando a Mario Mandzukic come possibile vice Dzeko. L'attaccante croato lascerà la Juventus ma ha molte offerte.

Mario Mandzukic a gennaio chiuderà sicuramente la sua avventura alla ma potrebbe continuare a giocare in . Oltre al infatti anche la sarebbe interessata all'attaccante croato.

A riportarlo è il quotidiano 'La Repubblica' secondo cui, visti i continui problemi fisici del connazionale Kalinic, Mandzukic potrebbe essere la soluzione ideale per permettere a Dzeko di tirare il fiato.

L'operazione ovviamente non si annuncia semplicissima dato che su Mandzukic c'è già da registrare il forte interesse di Milan e .

Il tutto senza tralasciare del tutto l'ipotesi di un trasferimento negli . dove a cercare il croato sarebbe stato direttamente David Beckham.

Inoltre attualmente Mandzukic alla Juventus percepisce un ingaggio pesante. Forse troppo per le casse della Roma, specie considerando come in giallorosso il croato sarebbe una riserva. Seppure di lusso.