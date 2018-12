Roma-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma ospita il Genoa nel posticipo domenicale della 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Roma di Eusebio Di Francesco ospita il Genoa di Cesare Prandelli nel posticipo domenicale serale della 16ª giornata di Serie A . Partita da non sbagliare per i giallorossi, con il tecnico pescarese che in caso di mancata vittoria rischia la panchina. I capitolini occupano il 7° posto assieme ad Atalanta, Sassuolo e Parma, hanno collezionato 21 punti frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, e hanno 5 lunghezze di ritardo dal 4° posto, i liguri sono quattordicesimi con 16 punti assieme all'Empoli e hanno ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Fra i giallorossi 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il miglior realizzatore con 5 goal in 11 presenze, mentre fra i rossoblù il giocatore più prolifico è l'attaccante polacco Krzysztof Piatek, autore di 11 reti in 15 gare giocate. La Roma è reduce da una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, il Genoa ha rimediato invece 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 partite giocate.

QUANDO SI GIOCA ROMA-GENOA

Roma-Genoa si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 103° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV E STREAMING

La partita Roma-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA

Di Francesco dovrà rinunciare anche per questa gara a tre pedine importanti come Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, mentre De Rossi è tornato in gruppo ma rientrerà in campo con la Juventus. Giallorossi in campo con il 3-4-3, nel quale Zaniolo dovrebbe giocare come falso nove. Insieme a lui Under e Kluivert. Resta in piedi comunque l'idea Schick come prima punta e Juan Jesus fuori.

Prandelli, alla sua seconda uscita sulla panchina dei liguri, dal canto suo dovrà far fronte alla pesante assenza di Criscito in difesa per squalifica. Al suo posto dovrebbe essere rilanciato nel reparto arretrato Zukanovic, visto che Gunter è acciaccato. Romulo torna sulla fascia destra dopo la squalifica, ballottaggio Bessa-Veloso a centrocampo. In attacco il solito tandem composto da Kouamé e dal bomber Piatek.

ROMA (3-4-3): Olsen; Juan Jesus, Manolas, Fazio; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Manolas; Under, Zaniolo, Kluivert

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.