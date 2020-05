Asse Roma-Chelsea per Boga: 'recompra' e futuro giallorosso?

Intrigo Roma-Chelsea per Boga: i Blues vantano un diritto di riacquisto da 15M col Sassuolo, che potrebbero esercitare per poi trattare con la Lupa.

Asse caldissimo tra e . Oltre all'interesse per Pedro, i giallorossi mette nel mirino anche Jeremie Boga: sull'ivoriano del , i Blues vantano un diritto di 'recompra'.

Ed è questa condizione che intreccia gli scenari di mercato capitolini e londinesi: il Chelsea, che è bene sottolineare come non abbia ancora preso una decisione a riguardo, potrebbe riacquistare il cartellino di Boga per 15 milioni e poi trattarne la cessione coi giallorossi.

La Roma si piazza alla finestra e nel frattempo tesse la tela, allacciando i primi contatti con l'entourage del ragazzo il cui futuro dopo l'esplosione difficilmente sarà ancora in Emilia. Nè tantomeno in , anche se il Chelsea dovesse 'recomprarlo'.

La società neroverde si assicurò il cartellino di Boga nell'estate 2018 per appena 3 milioni di euro, ritrovandosi una pedina divenuta poi un vero e proprio pezzo pregiato. A pensarla così - oltre alla Roma - sono anche , e l' di Ancelotti.