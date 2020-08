Roberto Baronio, il percorso da allenatore: dopo l'esonero a Napoli, la chance Juve

Roberto Baronio da giocatore si è diviso soprattutto tra Brescia e Lazio. Da allenatore è partito dalla Nazionale, poi Brescia e Napoli.

Roberto Baronio, in attesa ancora dell'ufficialità, dovrebbe vestire i panni di vice allenatore della Juventus nella prossima stagione. Dopo la nomina di Andrea Pirlo, infatti, l'amico ed ex compagno ai tempi della Reggina dovrebbe proprio fare la spalla del primo tecnico bianconero.

I due si conoscono praticamente da sempre. Nati a entrambi, hanno vestito proprio la maglia del Brescia insieme agli inizi delle rispettive carriere, condividendo soprattutto le annate tra il 1995 ed il 1996.

Parallelamente giocano insieme anche nella Nazionale Italiana, nelle categorie giovanili, dall'Under 17 all'Under 21, passando anche per la Nazionale Olimpica. Baronio e Pirlo giocano spalla a spalla anche un anno alla Reggina, nella stagione 1999/2000.

I due quindi sono molto amici, oltre ad essere due centrocampisti centrali, entrambi registi, che hanno avuto quasi lo stesso percorso di crescita calcistica. Poi, beh, è inutile sottolineare come la carriera di Pirlo sia schizzata alle stelle rispetto a quella di Baronio, che ha diviso il suo cuore soprattutto tra Brescia e .

E proprio dopo l'ultima esperienza alla Lazio nel 2009/2010, e l'avventura finale da calciatore con l'Atletico , Baronio decide di appendere gli scarpini al chiodo e studiare per diventare allenatore.

Da giocatore era spesso quello che viene definito "allenatore in campo", anche per la posizione che occupava. Ad allenare in modo concreto, dopo aver studiato a Coverciano nel 2014 e nel 2015, comincia dalla Nazionale Under 18 e viene nominato contemporaneamente vice di Vanoli per la formazione Under 19.

Siamo nel corso della stagione 2015/2016. Il 29 luglio 2016 viene nominato tecnico dell’Under-19 in sostituzione proprio del dimissionario Vanoli. Ma dopo aver fallito la qualificazione per l'Europeo in Georgia, il 22 maggio 2017 lascia l'incarico.

Riparte quindi dai club, allenando la Primavera del Brescia, dove lui praticamente si trova a casa. Ma anche qui l'avventura non dura praticamente manco un intero anno e rescinde con il club biancoazzurro.

Gli ultimi due anni, e qui ci avviciniamo sempre più al presente, li trascorre nella Primavera del . Ma dopo qualche buon risultato, soprattutto a livello di gioco, la seconda stagione è un fallimento, con l'esonero del Napoli nel gennaio del 2020 con la squadra all'ultimo posto in classifica, e anche delle sonore sconfitte in UEFA Youth League.

La rappresenta, seppur con il ruolo di vice, un salto in avanti clamoroso nella carriera di Roberto Baronio, che solo qualche mese fa sembrava aver avuto uno stop troppo rigido.

Sarà anche spalleggiato dall'amico Andrea Pirlo per la prima volta da allenatore, e non da giocatore. I due potrebbero formare la giusta alchimia nello staff tecnico bianconero, anche con i giocatori. Situazione forse mancata durante l'anno di gestione di Sarri.

D'altronde Pirlo conosce molto bene la Juventus, e accanto a lui ci sarà anche il compagno di mille battaglie, Roberto Baronio.