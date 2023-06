Gazzetta dello Sport - Chiesa chiede 8 milioni all'anno: rinnovo lontano con la Juventus

L'ala bianconera chiederebbe una cifra elevata, che la Juventus al momento non vuole accordargli: si rischia lo scontro tra le parti.

I rapporti tra la Juventus e Federico Chiesa sono incrinati, o almeno così sembra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, le due parti rischiano di andare allo scontro. Oggetto del contendere sarebbe il rinnovo dell'ala ex Fiorentina.

Chiesa chiederebbe 8 milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto che scade il 30 giugno del 2025, ma la Juventus, specie dopo il gravissimo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per più di un anno, non sembra intenzionata ad accontentarlo.

Le difficoltà fisiche pesano nella valutazione del club, ma pesano, in quelle del giocatore, anche le promesse fatte qualche anno fa. Promesse che parlavano di cifre intorno a quelle che ora Chiesa chiede alla dirigenza. Nel mentre però alla Juventus è cambiato tutto: la società è cambiata, lui ha vissuto un infortunio tragico e insomma, si sono creati i prodromi di uno scontro.

Chiesa tifa Juventus fin da bambino e non vorrebbe separarsi dalla sua squadra del cuore, ma sarebbe infastidito dal fatto di giocare la Conference il prossimo anno.

Chi può volere Chiesa?

Prima dell'infortunio non c'era un club che non lo volesse, ora le cose sono un po' cambiate: il Bayern Monaco potrebbe essere interessato, ma anche la via della Premier sarebbe percorribile, soprattutto per via della cifra richiesta dalla Juve, intorno ai 40 milioni di euro.