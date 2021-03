Ricorso Rebic, ridotta la squalifica del croato: con la Sampdoria ci sarà

Ridotto da due a una giornata lo stop di Ante Rebic: l'attaccante croato, assente a Firenze, sarà a disposizione di Pioli contro la Sampdoria.

Ante Rebic ci sarà. Il ricorso del Milan ha avuto successo: l'attaccante croato si è visto ridurre la squalifica comminata dopo l'infuocato finale contro il Napoli, e dunque sarà regolarmente a disposizione di Pioli per la sfida di sabato prossimo contro la Sampdoria.

Rebic era stato inizialmente fermato per due turni dal Giudice Sportivo "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose". Un comportamento che aveva indotto l'arbitro Pasqua di Tivoli a estrarre il cartellino rosso diretto, lasciando il Milan in 10 per gli ultimissimi minuti di partita.

Le due giornate, come detto, sono diventate una: la seconda è stata sostituita da una multa di 15mila euro. Rebic è stato costretto a saltare la gara da ex in casa della Fiorentina, vinta per 3-2 dal Milan in rimonta, ma il suo stop si esaurisce qui.

Pioli ritrova dunque il proprio attaccante, con la possibilità di schierarlo nel ruolo di prima punta oppure largo a sinistra sulla trequarti. Anche se la presenza di Rebic contro la Sampdoria rimane comunque incerta: anche oggi l'ex viola si è allenato a parte, come Leão e Mandzukic, a causa di un problema all'anca.