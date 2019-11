Retroscena Kulusevski: in estate ha detto no alla Juventus

Dejan Kulusevski ha detto no in estate alla Juventus che voleva farlo giocare con l'Under 23. I bianconeri sfidano l'Inter.

La crescita di Dejan Kulusevski è sotto gli occhi di tutti: è il secondo giocatore ad aver percorso più km in dietro a Marcelo Brozovic ed ha già fornito cinque assist, dati che hanno avuto l'effetto di far spostare su di lui il mirino degli osservatori dei top club italiani.

Tra questi la che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ci aveva già provato in estate, vedendosi sbattere la porta in faccia proprio dallo svedese che, di giocare in Serie C con la squadra Under 23, non aveva proprio voglia. Meglio la massima serie con il , destinazione accettata di buon grado dall' proprietaria del cartellino.

I bianconeri potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane ma dovranno guardarsi le spalle dall' , altra contendente per l'esterno d'attacco tutto fisico e sprint: si prospetta un derby d' sul mercato dopo quello che sta andando in scena in campionato, con un'entusiasmante lotta punto a punto per la prima posizione.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', però, il Parma non sarebbe intenzionato a privarsi di Kulusevski già a gennaio, avendo concordato un prestito della durata di un anno: a titolo provocatorio, i ducali avrebbero chiesto la cifra di 20 milioni per lasciarlo partire in anticipo rispetto all'accordo estivo. Un'enormità se si guarda a quanto spese l'Atalanta per acquistarlo: poco meno di 150mila euro. Ennesima plusvalenza in arrivo per il club di Percassi?