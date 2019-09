Retroscena Guardiola-Juventus: l'incontro a marzo e i piani futuri

La Juventus e Guardiola si sono incontrati a marzo, prima della gara con l'Atlético: Pep ha declinato, ma non ha chiuso la porta per il futuro.

I nomi della e di Pep Guardiola tornano l’uno vicino all’altro. E non da avversari. Quello che da molti è stato definito ‘tormentone social’ in estate, ora sembra essere meno tormentone e più prospettiva credibile per il futuro. A rivelarlo è ‘The ’: i bianconeri e il tecnico catalano si sarebbero effettivamente incontrati.

Sarebbe stato il vice-presidente Pavel Nedved a provare a proporre a Guardiola la panchina della Juventus, prima della sfida con l’Atlético Madrid di dello scorso marzo, a partire dalla stagione appena iniziata. Il catalano ha però declinato l’offerta per l’immediato.

Dall’incontro non sarebbe uscito un ‘no’ definitivo alla Juventus, ma una disponibilità a tornare a parlarne in futuro.

Guardiola avrebbe infatti affermato a Nedved di essere aperto all’offerta nel giro di un paio d’anni, poiché l’idea di allenare in , e la Juventus in particolare, sembra essere di suo gradimento.

Pep non ha voluto lasciare il Manchester City, abbandonando i suoi amici e colleghi, tra cui Begiristain e il CEO Ferran Soriano, e lasciandoli in una situazione complicata da gestire. Per lui il City sembra essere più di un club, per il supporto e l’apprezzamento che gli viene garantito. E per i titoli che porta, tutti quelli disponibili in nel 2019.

La Juventus però rimane sullo sfondo. E quella che era una suggestione estiva, prima o poi, potrebbe trasformarsi in realtà.