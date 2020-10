Real Sociedad-Napoli dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli fa visita alla Real Sociedad nella 2ª giornata del Gruppo F di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

REAL SOCIEDAD-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 ottobre 2020

29 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, TV8

Sky, TV8 Streaming: Sky Go, Now Tv, tv8.it

Il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita alla Real Sociedad di Imanol Alguacil nella sfida del 2° turno del Gruppo F di . I partenopei hanno perso a sorpresa la gara d'esordio in casa contro l'AZ Alkmaar, mentre i baschi hanno 3 punti in classifica, avendo superato di misura, in pieno recupero, i croati del Rijeka.

Non ci sono precedenti nel torneo fra le due squadre, che non si sono mai affrontate nella loro storia in gare ufficiali nelle Coppe europee. In Europa League, tuttavia, i campani hanno affrontato per 4 volte una formazione spagnola, il , rimediando 2 pareggi e 2 sconfitte.

La Real Sociedad, dal canto suo, ha affrontato per 4 volte una formazione italiana nelle Coppe europee, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. I baschi sono stati eliminati sia dall' nel Primo turno della Coppa UEFA 1979/80 (2-0 in casa, sconfitta per 3-0 a San Siro), mentre gli ultimi due incroci sono stati con la (0-0 in casa, sconfitta per 4-2 a ) nella Fase a Gironi della 2003/04.

I partenopei vengono dalla vittoria nel Derby campano con il Benevento, i baschi sono reduci invece da un rotondo successo casalingo contro l'Huesca nella spagnola. In questa pagina tutte le informazioni su Real Sociedad-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL SOCIEDAD-NAPOLI

Real Sociedad-Napoli si disputerà la sera di giovedì 29 ottobre 2020 nel palcoscenico dell'Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián, anche denominata per ragioni di sponsor Reale Arena. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima fra le due formazioni in Europa League, è previsto per le ore 21.00.

Tifosi e appassionati avranno diverse possibilità per seguire la sfida Real Sociedad-Napoli in tv. Su Sky, che detiene i diritti del torneo, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Real Sociedad-Napoli sarà inoltre trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Real Sociedad-Napoli in diretta mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android.

La gara di Europa League sarà inoltre visibile in diretta streaming chiaro sul sito di TV8.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori anche la possibilità di seguiresul sito. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Alguacil manderà probabilmente in campo i baschi con un 4-1-4-1. Davanti al portiere Remiro, la difesa sarà composta dai due centrali Elustondo e Le Normand, e dai terzini Gorosabel e Muñoz. In mediana ci sarà Zubimendi. Le due ali con licenza di offendere saranno Oyarzabal a destra e Portu a sinistra, mentre David Silva e Guridi agiranno da mezze punte a supporto del centravanti Willian José.

Gattuso punterà sul classico 4-2-3-1 adottato in questo avvio di stagione. In attacco Osimhen sarà nuovamente il riferimento offensivo. Alle spalle del nigeriano dovrebbero agire da trequartisti Politano, favorito su Lozano, Mertens e il recuperato capitan Insigne. In mediana spazio a Lobotka, in vantaggio su Demme, per far coppia con Fabian Ruiz. Dietro, davanti ad ospina, sarà confermata la coppia centrale formata da Manolas e Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui in vantaggio su Ghoulam e Hysaj a sinistra.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.