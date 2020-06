Ravanelli sogna il Marsiglia e punta Higuain: "Sarebbe importante per l'OM"

Un passato da grande attaccante, le esperienze da allenatore sulle panchine di Ajaccio ed Kiev e magari un futuro da direttore sportivo. Ad attendere Fabrizio Ravanelli potrebbe esserci una nuova importante avventura nel mondo del calcio.

L’ex bomber della , parlando in a Le Phoceen, ha infatti svelato di mirare a quel ruolo che al è rimasto vacante dopo le dimissioni di Andoni Zubizarreta.

Ravanelli ha giocato nell’OM tra il 1997 ed il 1999, mettendo a segno ben 28 reti in 64 partite di .

Parlando a L'Equipe du Soir, l’ex attaccante della e della Nazionale, ha inoltre indicato in Higuain un possibile rinforzo per il Marsiglia.

“Se verrebbe? Non lo so, ma potrebbe essere un giocatore importante per l’OM in . Ci sono possibilità che lasci la Juve e a 32 anni potrebbe magari essere anche preso in prestito”.