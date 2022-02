Una doppietta, tre goal totali: Raspadori 'EA Sports Player of the Month" di gennaio

Scommessa non lo è più già da un po': quest'anno è già a quota 7 goal, dopo una prima parte di stagione vissuta sempre in campo. E' un ottimo periodo per Giacomo Raspadori.

L'attaccante del Sassuolo, che dall'inizio dell'anno solare ha messo a segno 3 goal in 4 partite, dopo la conquista degli Europei con l'Italia, la scorsa estate, punta alla definitiva affermazione in ambito nazionale, e non solo.

Con una nota ufficiale, la Lega Serie A ha infatti comunicato la sua nomina come "EA Sports Player of the Month" per il mese di gennaio.

"Il premio EA SPORTS Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calcia-tore del Sassuolo Giacomo Raspadori e la sua card Player Of The Month è ora di-sponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22".

A determinare la scelta le statistiche rilevate nel corso dell'ultimo periodo, tra cui indice di efficienza tecnica (95,5%), indice di efficienza fisica (93%), e capacità di gestire alla perfezione le varie scelte di gioco (con un K-Solution del 95,5%).

Un premio meritato che verrà consegnato nel pre-partita di Sassuolo-Roma, in programma domenica 13 febbraio al Mapei Stadium.