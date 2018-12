Ranking FIFA Nazionali, la classifica: Italia 18ª

L'Italia è alla posizione numero 18 nel Ranking FIFA: in testa il Belgio, sul podio anche Francia e Brasile.

Qual è la nazionale più forte al mondo? Difficile dirlo. Ognuno ha la propria idea, soggettiva oppure oggettiva che sia, ma di certo neanche una classifica stilata dalla stessa FIFA può essere esaustiva. Ciò nonostante il Ranking FIFA per le Nazionali di tutto il globo è comunque utile per altri motivi.

Il ranking è infatti essenziale per produrre le fasce pre-sorteggi, siano questi validi per gli Europei, i Mondiali, o gli spareggi per qualificarsi a una delle due grandi manifestazioni. Inoltre per le piccole Nazionali scalare la classifica, grazie ai risultati ottenuti sul campo, e un modo chiarissimo per mostrare i propri progessi, visivibili a tutti.

L' Italia è diciottesima dopo il cammino nella fase a gironi della Nations League. Sul podio ci sono Belgio, Francia e Brasile (aggiornata al 20 dicembre).

LA CLASSIFICA (prime 25 posizioni)