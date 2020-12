L'annuncio di Raiola: "Pogba-Manchester United, è finita"

L'agente del centrocampista muove il calciomercato attorno a Pogba e torna indietro alla scorsa estate: "La Juve doveva prendere Ibrahimovic".

Ha vinto il Mondiale in terra russa, l' sotto Mourinho. Ma Paul Pogba in termini di qualità, quantità e dati non è più quello della . Al sperava di essere il numero uno al mondo, ma ha avuto grosse difficoltà e poca continuità di rendimento. Il 2021 si avvicina e con esso il possibile addio.

Un addio che sembra addirittura già deciso, secondo quanto evidenziato al suo procuratore Mino Raiola. L'agente del centrocampista francese, infatti, ha per la prima volta dato il suo assistito lontano dal Manchester United, quattro anni dopo il ritorno in Premier League.

Intervistato da Tuttosport, Raiola non usa giri di parole:

"Pogba-Manchester United, è finita"

Sotto contratto con il Manchester United fino al 2022, Pogba piace a tantissimi grandi club in giro per l'Europa: su tutti i connazionali del e la sua ex Juventus, le due squadre che continuamente sono state accostate al 27enne in caso di nuovo addio ai Red Devils.

La bomba lanciata da Raiola darà vita nelle prossime settimane ad un nuovo grande tormentone sul futuro di Pogba: al francese manca solamente la vittoria della per completare la sua carriera e questa eventuale possibilità potrebbe influenzare la sua decisione.

Di certo chi vorrà acquistare Pogba dovrà sborsare cifre da urlo, con una base d'asta per ora non nota, ma tendente a svariate decine di milioni. Come noto, infatti, il Manchester United pagò più di 100 milioni il francese, tra Juventus e commissioni di Raiola.

A proposito di Juventus, Raiola ha parlato anche dell'altro suo assistito Ibrahimovic:

"Avrebbe fatto bene a prendere Zlatan in estate, sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo".

Ad Ibrahimovic è andata comunque bene: capolista col , capocannoniere e già qualificato alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League.